Ostapenko pietuvojas pasaules ranga Top 10; Švjonteka pirmo reizi līdere

WTA ranga līderes godā bijusī austrāliete Ešlija Bārtija paziņoja par karjeras beigām. Tāpēc no otrās uz pirmo vietu pakāpās Švjonteka, kura sestdien Maiami uzvarēja trešajā "WTA 1000" sērijas turnīrā pēc kārtas, finālā pieveicot kādreizējo ranga līderi Naomi Osaku no Japānas, kura rangā no 77.pozīcijas pakāpās uz 35.vietu.