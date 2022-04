NHL kluba "Ducks" ilggadējais kapteinis Geclafs pēc sezonas noslēgs karjeru

Viņš sporta veida vēsturē ir arī viens no 13 spēlētājiem, kas izcīnījis divas olimpiskās zelta medaļas un izcīnījis Stenlija kausa, kā arī viens no 46 NHL spēlētājiem, kas viena kluba rindās ir guvuši 1000 punktu (līdz šim NHL spēlējuši vairāk nekā 7400 spēlētāju).

Šobrīd Geclafs ir NHL visu laiku labāko punktu guvēju 88.vietā un rezultatīvo piespēļu 51.vietā, kā arī ir viens no 56 spēlētājiem NHL vēsturē, kurš 700 reizes rezultatīvi piespēlējis.

Viņš bija 39.spēlētājs, kurš savus pirmos 1000 punktus guvis vienā un tajā pašā klubā, un 45.spēlētājs NHL vēsturē, kurš ar vienu klubu guvis 1000 punktus. No 29 karjeru beigušajiem spēlētājiem, kuri vienā klubā sakrājuši savus pirmos 1000 punktus NHL, 26 ir ievēlēti Hokeja slavas zālē.

13 sezonas pēc kārtas (2007.-2020.) viņš bija Anaheimas vienības labākais piespēlētājs un ir viens no diviem spēlētājiem NHL vēsturē, kurš to paveicis vienā klubā (arī slovēnis Anže Kopitars (no 2007.gada).