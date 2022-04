Pasaules čempionāta spēles komentēs vairāki bijušie Latvijas izlases hokejisti

"Latvijas hokeja izlase A grupā ir kopš 1997. gada un mēs vēl aizvien esam viena no 16 hokeja lielvalstīm - tas ir cienījams panākums. Latvijas Televīzija jūt atbildību pret skatītājiem sniegt iespēju tiešraidē redzēt tieši Latvijas hokeja izlases spēles, kā arī pēc tam kopīgi just līdzi čempionāta iznākumam noslēdzošajās fināla spēlēs. Zinām, ka sporta fani gaida šos hokeja svētkus. To apliecina nemainīgi augstie LTV7 popularitātes rādītāji Pasaules čempionāta laikā. LTV komanda parūpēsies par to, lai ikviena līdzjutēja pieslēgšanās Latvijas izlases komandai un spraigajām Hokeja studijas diskusijām noris kvalitatīvi un baudāmi," norādīja LTV valdes priekšsēdētājs Ivars Priede.