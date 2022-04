Video ⟩ RFS, "Valmiera FC" un BFC "Daugavpils" izcīna uzvaras virslīgas mačos

Piektajā minūtē RFS izmainīja mača rezultātu - pēc sānu auta iemetiena bumba tika nogādāta pretī vārtiem, no kurienes to tīklā raidīja Emersons Santana Deusleisānu. Septiņas minūtes pirms pirmā puslaika beigām, saņemot Vladislava Fjodorova piespēli no labās malas, 2:0 panāca virslīgas labākais vārtu guvējs Andrejs Iličs.