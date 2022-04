Kas jauns futbolā? Runā Kreipāns: Līderi zaudē pirmos punktus, FK "Auda" piepilda prognozes

Tie, kuri redzēja FK "Auda" pārbaudes spēles pirms sezonas, jau toreiz teica, ka šī komanda noteikti nespēkosies par palikšanu virslīgā, jo būs tālu no izkrišanas vietas. Vēl daži teica, ka FK "Auda" var pat iesaistīties cīņā par vietu četriniekā - proti, par vietu tā sauktajā Eiropas kausu zonā. "Uz papīra" komanda patiešām izskatījās ne kā viena no potenciālajām pastarītēm un arī laukumā tā paredzējumu piepilda.

Vieta turnīra tabulā uzreiz aiz pirmā četrinieka ir tikai likumsakarīga. Laukumā ritēja divu spēkos līdzvērtīgu komandu spēkošanās, turklāt galarezultāts liecina arī par virslīgas jaunpienācēju raksturu, jo pirms dažām dienām tika ne tikai zaudēti pirmie vārti, bet arī piedzīvots pirmais zaudējums turnīrā (1:3 no "Valmieras FC"). Spēle Liepājā arī bija it kā iepriekšējā reizē pieminētās atkalredzēšanās kategorijā, taču ne gluži, jo iepriekšējā reizē FK "Auda" virslīgā spēlēja ar "Liepājas metalurgu". No otras puses - FK "Liepāja" tapa uz izjukušā LM bāzes nevis kā pilnīgi jauna komanda. Toreiz trijās sezonās Liepājas komandai neizdevās atņemt "metalurgiem" nevienu punktu un vārtu starpība zaudētajās 12 spēlēs bija 5:57... Tas arī tikai lieku reizi apliecina, cik atšķirīgs ir šis FK "Auda" no komandas, kas savulaik trīs sezonas jau spēlēja virslīgā.