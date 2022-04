Video ⟩ Kas jauns futbolā? Runā Kreipāns: RFS ceļā atkal "Valmiera"...

Ja reiz pieminētas spēļu sērijas bez zaudējumiem, tad garākā šāda sērija virslīgā pēc maniem aprēķiniem pieder "Skonto FC" - 57 spēles pēc kārtas bez zaudējuma! Bez zaudējumiem pēdējās divas spēles 1993. gadā, visas 22 spēles 1994. gada čempionātā, visas 28 spēles 1995. gada čempionātā un plus pirmās piecas spēles 1996. gada sezonā.

Pašreizējā virslīgā nekas tamlīdzīgs nav iespējams un tas tikai priecē – mums ir vairāki pretendenti uz čempiona titulu, mums ir vismaz četras laba līmeņa komandas. Varbūt arī nav labi, ka nav komandas, kas atved uz Rīgu te FC "Barcelona", te Londonas "Chelsea", te Milānas "Inter", te "Napoli", taču – no otras puses – jo turpinās augt pašreizējo galveno pretendentu līmenis un turpināsies tāda spēkošanās par titulu un medaļām, kāda tā bija pēdējos gados, jo vairāk vēl vismaz pāris komandas tieksies tikt tuvāk favorītu kvartetam, jo lielāka varbūtība, ka kāds no grandiem pie mums atkal atbrauks (tagad gan ir citādāka Eiropas kausu izcīņas sistēma, kas tādu iespēju nedaudz samazina).

FK "Auda" pret "Riga FC" – ja sazvērestības teoriju piekritēji cerēja, ka debitanti kaut ko dāvinās, tad tiem nācās vilties. "Rīdzinieki" ir aizdevuši virslīgas jaunpienācējiem vairākus spēlētājus un aizdevuma noruna paredzēja, ka daži no tiem pret "Riga FC" nespēlēs. Tas sporta spēlēs nav nekas jauns vai neparasts.

Puisis nāk no "Šitika FS", bet kopš 2020. gada viņš bija "Riga FC II" rindās, tā ka vistiešākais sakars ar konkurentiem. Interesanti, ka gan "Riga FC", gan FK "Auda" vārtsargu treneri nāk no bijušās Dienvidslāvijas un abi paši arī bija labi vārtsargi – serbs Dragoslavs Jevričs ("Riga FC") trīs reizes bija Dienvidslāvijas kausa ieguvējs, 31 reizi spēlēja Serbijas un Melnkalnes izlasē un bija tās sastāvā 2006. gada pasaules čempionātā (vienīgais izlasē no Melnkalnes), savukārt Gorans Brašničs (FK "Auda") 8 reizes spēlēja Bosnijas un Hercegovinas izlasē, bet 2020. gadā bija šīs valsts izlases vārtsargu treneris.