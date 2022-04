Video ⟩ Viens no visu laiku izcilākajiem - Leflērs un viņa mantojums

Leflērs "Canadiens" komandā ieradās 1971./1972. gadā, kad tikko slidas uz nagliņas bija kārusi cita leģenda - Žans Belivo, kurš arī nāca no Kvebekas. To savā ziņā varēja uzskatīt par lāpas nodošanu nākamajam šī reģiona pārstāvim. Nenoliedzami spiediens uz Leflēru bija liels, bet viņš nepievīla franšīzes cerības, kura kanādieti 1971. gada draftā izvēlējās ar pirmās kārtas numuru. Leflērs 1974./1975. gada sezonā kļuva par pirmo hokejistu, kas vienas sezonas laikā guva vismaz 50 vārtus (attiecīgi 53 vārti sezonā). Laika posmā no 1975. gada līdz 1980. gadam viņam to izdevās atkārtot vēl piecas reizes. Savās 17 aizvadītajās sezonās NHL uzbrucējs guva 560 vārtus.