Merzļikins vēlas spēlēt Latvijas izlases pēdējā pārbaudes mačā pirms PČ

Galvenais treneris atklāja arī to, ka pēc spēlēm ar Franciju no kandidātu saraksta neviens spēlētājs netika svītrots. "Covid-19 nekur nav aizgājis, tāpēc spēlējam ar sešām maiņām, kuras sadalītas divās grupās. Mačos ar Šveici piedalīsies visi, kas iepriekš palika mājās, jo lielākajai daļai hokejistu nav spēļu prakses. Pēdējās divas nedēļas treniņos strādājam pie ātruma, eksplozivitātes. Šveices komanda ir viena no intensīvākajām izlasēm Eiropā, kas mums parādīs, vai ātruma ziņā tiekam pretiniekiem līdzi. Pēc tam desmit dienas mums būs laika situāciju analizēt," skaidroja Vītoliņš.