Dža Morants ir viens no jaunās paaudzes labākajiem un atlētiskākajiem basketbolistiem. To viņš pierādīja Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) izslēgšanas spēļu pirmās kārtas mačā, kurā izpildīja iespaidīgu bumbas triecienu grozā no augšas.