Krievu valodas jautājuma dēļ Apelāciju komitejas loceklis pārtrauc darbu Latvijas Futbola federācijā

"Augsti godātie Latvijas Futbola federācijas biedri, funkcionāri un sporta draugi, uzrunāju Jūs visus ar atklātu vēstuli, jo dienā, kad norisināsies Latvijas Futbola federācijas (LFF) rīkotā biedru kopsapulce, es, Eduards Žabko, būšu ārpus Latvijas. Sakarā ar to, ka LFF atbalstīja Starptautiskās Futbola federācijas asociācijas (FIFA) kongresā Dohā rīkoto balsojumu par krievu valodas oficiālo statusu kā vienai no organizācijas valodām laikā, kad visas pasaules sporta organizācijas norobežojas no Krievijas un Baltkrievijas saistībā ar šo valstu klajiem, rupjiem un necilvēcīgiem starptautisko normu pārkāpumiem saistībā ar iebrukumu Ukrainā un civiliedzīvotāju nežēlīgu nogalināšanu, es neredzu iespēju turpināt savu darbību LFF organizācijā.