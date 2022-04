Aizliedz Latvijas sportistu dalību sporta pasākumos Krievijā un Baltkrievijā

"Latvijas likumdošana paredz tiesības, kādā veidā personas var kļūt par pilsoņiem. Pilsonības likumā ir norma, kādā veidā to var darīt gan naturalizācijas ceļā, gan arī citos veidos. Mūsuprāt, tas ir samērojams. Mēs nerunājam par jebkuru sporta organizāciju Latvijā, bet tikai par atzītajām sporta federācijām, kas pilda valsts deleģētas funkcijas," teica Severs.

Kā akcentēts anotācijā, Krievijas militārā agresija un plaša mēroga iebrukums Ukrainā aktualizējis jautājumu par Latvijas sporta komandu dalību Krievijas un Baltkrievijas organizētās sporta sacensībās, it sevišķi nacionālajos čempionātos, ņemot vērā to, ka viens no Krievijas "maigās varas" izmantošanas virzieniem ir sports.