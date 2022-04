"Metta" futbola virslīgas mačā pārspēj "Super Novu"

Vārtu gūšanas momenti bija, taču labas iespējas to izdarīt bija vien "Metta" spēlētājam Jegoram Novikovam, kuram pēdējā brīdī uzsist no tuva attāluma patraucēja mājinieku aizsargi, kā arī otrā laukuma pusē pēc Vladimira Stepanova sitiena tuvējā stūrī bumbu no tuva attāluma ar plecu atvairīja vārtsargs Jānis Beks.