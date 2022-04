Laksa gūst 18 punktus Itālijas A sērijas pirmajā finālspēlē

Laksa laukumā bija 25 minūtes un 47 sekundes, realizējot divus no trim divpunktu metieniem, trīs no četriem tālmetieniem un piecus no sešiem soda metieniem. Viņa arī izcīnīja divas atlēkušās bumbas, divreiz rezultatīvi piespēlēja, sešreiz kļūdījās, četras reizes pārkāpa noteikumus, izprovocēja četras pretinieču piezīmes un sakrāja efektivitātes koeficientu 13.