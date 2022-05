Žagaram rezultatīvs sniegums Vācijas bundeslīgas spēlē

Žagars svētdien laukumā pavadīja 24 minūtes un 28 sekundes, grozā raidot trīs no astoņiem divpunktu metieniem, četrus no septiņiem "trejačiem" un trīs no sešiem soda metieniem. Tāpat latvietis izcīnīja četras atlēkušās bumbas, atdeva trīs rezultatīvas piespēles, pārtvēra divas bumbas, pieļāva septiņas kļūdas, divreiz pārkāpa noteikumus, iekrāja 12 efektivitātes koeficienta punktus un tika pie negatīva +/- rādītāja (-1).