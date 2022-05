LFF Disciplinārlietu komiteja skaidro "naida kurināšanas" un "saspringtās militārās situācijas" lietu

LFF DK pagājušajā nedēļā brīdināja Latvijas futbola virslīgas vienības "Daugavpils" un "Metta" par līdzjutēju uzvedību savstarpējā spēlē Daugavpilī. Komitejas paziņojumā klubi tika aicināti pievērst pastiprinātu uzmanību darbam ar kluba līdzjutējiem, aicinot pēc iespējas izvairīties no provokatīvām darbībām un izteikumiem, kurus varētu interpretēt kā naida kurināšanu.

Plašu rezonansi izsauca komitejas aicinājuma daļa, kurā Krievijas agresija Ukrainā tika nodēvēta par "pastāvošo saspringto politisko un militāro situāciju Ukrainas valsts teritorijā". Tāpat no paziņojuma varēja interpretēt, ka naida kurināšana attiecināma uz Vladimiru Putinu noniecinošiem saukļiem, kas ir populāri līdzjutēju vidū kopš 2014. gada Krimas okupācijas.

Komiteja turpina, ka ar neatļautu uzvedību no līdzjutēju puses LFF Disciplinārā reglamenta izpratnē cita starpā tiek saprasta citu personu fiziska aizskaršana, priekšmetu mešana un aizskarošu izteicienu lietošana.

"Futbols ir viens no populārākajiem sporta veidiem, kuru apmeklē liels bērnu skaits, tāpēc nav pieļaujams, ka bērni kļūst par līdzjutēju agresīvas uzvedības un cietsirdības lieciniekiem. Ņemot vērā LFF DK rīcībā esošo informāciju, abiem klubiem tika izteikts brīdinājums par kluba līdzjutēju uzvedību iepriekšminētajā spēlē," norādīts komitejas skaidrojumā.

Tieši šādas mājinieku līdzjutēju uzvedības dēļ LFF DK uzskatījusi par nepieciešamu savā lēmumā norādīt aicinājumu spēlēs atturēties no jebkādas vardarbības, agresijas, cietsirdības, tai skaitā no naida kurināšanas. Šajā sēdē netika izskatīts jautājums par baneru izvietošanu vai saukļu izteikšanu no tribīnēm, bet par klubu līdzjutēju ētikas normām neatbilstošu savstarpējo komunikāciju tribīnēs un sabiedriskās kārtības traucēšanu LFF rīkotajās sacensībās.