Mesi netiek izvirzīts Francijas čempionāta labākā futbolista balvai

Piecu nominantu vidū ir Mesi komandas biedrs un PSG līderis Kilians Mbapē, līgas labākais vārtu guvējs ar 24 precīziem sitieniem Martins Terjē no "Rennes", Visams Bens Jēders no "AS Monaco", Dimitrijs Pajē no "Marseille" un Lūkass Paketa no "Lyon".