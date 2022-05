Video ⟩ Vai "Wizards" zvaigzne Bīls paliks Vašingtonā?

Vēl pilnībā nav nožuvusi tinte no līguma, kuru Bīls 2019. gadā parakstīja uz diviem gadiem, kas basketbolista kontā ienesa 70,1 miljonu ASV dolāru. Gaidāmajā vasarā aizsargs būs jau ar desmit gadu darba stāžu NBA .

Bīls ir viens no lojālākajiem basketbolistiem visā līgā, šā gada martā viņš pat izteicās, ka nevēlas, lai "burvji" viņu aizmaina uz citu komandu, jo saista savu nākotni ar šo franšīzi, bet tenku līmenī Bīla vārds salīdzinoši bieži izskan citu klubu kontekstā. Šajā sezonā par aizsarga pakalpojumiem interesi izrādīja divas no spēcīgākajām Austrumu konferences komandām - Maiami "Heat", Filadelfijas "76ers". Taču lielākā daļa "Wizards" apskatnieku ir pārliecināti, ka 28 gadus vecajam spēlētājam nebūs pa spēkam atteikties no maksimālā līguma, ko galdā varētu likt "Wizards".