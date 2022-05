Video ⟩ Villela izceļas ar "hat-trick" "Liepājas" pārliecinošā uzvarā

Kad jau likās, ka abas komandas ir samierinājušās ar rezultātu, Villela divu minūšu laikā tika pie "hat-trick". 83. minūtē pēc Artūra Karašauska piespēles no kreisās malas Villela bumbu raidīja vārtu labajā apakšējā stūrī, bet pēc divām minūtēm pēc Ilariu jeb Dodo piespēles no kreisās puses Villela guva skaistus vārtus, no gaisa spēcīgi raidot bumbu vārtu labajā augšējā stūrī - 4:0. Vārtsargs Vladislavs Kurakins pie bumbas pieskārās, taču sitiens bija pārāk spēcīgs, lai to atvairītu.