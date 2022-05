Video ⟩ RFS futbolisti uzvar "Audu", kurai strīdīgā epizodē neieskaita gūtos vārtus

Pirmā puslaika pirmajā pusē vienā no epizodēm mājinieki trāpīja pa vārtu stabu, bet nedaudz vēlāk 1:0 panāca valmierieši. 14.minūtē Džibrils Gejs izdarīja sitienu no nulles leņķa, bet vārtu priekšā to mērķī ievirzīja kādreizējais "Metta" futbolists Raimonds Krollis. Pēc nospēlētas pusstundas pēc stūra sitiena bumbu no vārtu līnijas prom aizsita Krollis, neļaujot mājiniekiem panākt 1:1.