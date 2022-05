Fogelis: Konsolidācija sporta pārvaldībā iespējama tikai uz LOK bāzes

Konsolidācijas ieguvumi būtu visiem, taču katram no iesaistītajiem jārēķinās arī apgrūtinājumiem konsolidācijas procesā. Latvijas Sporta federāciju padome ir gatava atteikties no sava zīmola un identitātes, no savas organizācijas. Savukārt LOK būtu jāveic pārmaiņas, tai skaitā iesaistot darbībā visas atzītās sporta federācijas un reorganizējot līdzšinējo pārvaldes struktūru atbilstoši jaunajiem apstākļiem, uzsvēris Fogelis.