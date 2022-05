Video ⟩ NBA debitantu simboliskajā izlasē iekļauti Bārnss, Kaningems un Moblijs

Ar maksimālo balsu skaitu šīs sezonas Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) debitantu simboliskajā izlasē iekļauti Skotijs Bārnss no Toronto "Raptors", Keids Kaningems no Detroitas "Pistons" un Evans Moblijs no Klīvlendas "Cavaliers".