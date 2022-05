Artis Ābols: Pirmais Latvijas uzdevums būs nenoraidīties

Viena no Austrijas stiprajām pusēm ir veiksmīga spēle skaitliskajā pārsvarā, pēdējā mačā pret norvēģiem visus trīs vārtus gūstot vairākumā. Ābols norādīja, ka viens no Latvijas galvenajiem uzdevumiem būs nedod pretiniekiem iespējas spēlēt vairākumā.

"Pirmais Latvijas uzdevums būs nenoraidīties. Šodien un vakar skatījāmies viņu vairākumu, tāpēc ir nedaudz plāns, kā to neitralizēt, bet pašlaik tajā plaši neiedziļināšos," teica Ābols.

Ceturtdien spēlē pret Čehiju, stājoties vārtos pēc pirmās trešdaļas, veiksmīgu debiju pasaules čempionātā piedzīvoja Artūrs Šilovs. Savukārt runājos par to, kurš no vārtsargiem šovakar sargās Latvijas izlases vārtus Ābols atbildēja izvairīgi. "Būs viens no diviem vārtsargiem. Vakarā redzēsim, kurš būs vārtos," piebilda treneris.