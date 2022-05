Krievijas basketbola izlasi Eiropas čempionāta finālturnīrā aizvietos Melnkalne

Tā kā Krievijas izlase bija kvalificējusies pieaugušo čempionāta finālturnīram, to meistarsacīkstēs aizvietos Melnkalne, kurai no ceļazīmi neizcīnījušajām izlasēm bija labākā uzvaru un zaudējumu bilance - 3-3. Latvija 2022. gada Eiropas čempionāta kvalifikācijā uzvarēja vienā no sešām spēlēm, bet no ārpus finālturnīra palikušajām izlasēm divas uzvaras izcīnīja Zviedrija, Dānija un Ziemeļmaķedonija.