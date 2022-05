"Valmieras" futbolisti atjaunotajā Daliņa stadionā izcīna 10. uzvaru pēc kārtas

Valmierieši vadību ieguva 58. minūtē, kad pēc Emīla Birkas piespēles no kreisās malas soda laukumā bumbu apstrādāja Aliuāns Ndojs, kurš tālāk to piespēlēja Raimondam Krollim. "Valmieras" kapteinis no tuvas distances raidīja bumbu vārtos un izvirzīja mājiniekus vadībā. Četras minūtes vēlāk pēc Alvja Jaunzema piespēles Ndojs no vārtsarga laukuma līnijas ar papēdi raidīja bumbu vārtos un panāca 2:0.