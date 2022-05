Smārts nosaukts par NBA sezonas labāko aizsardzības spēlētāju

Aizsardzības spēlētāju pirmajā pieciniekā iekļauts arī Rūdijs Gobērs no Jūtas "Jazz" (76 pirmā piecinieka balsis), Jannis Adetokunbo no Milvoki "Bucks" (63 balsis) un Džerens Džeksons juniors no Memfisas "Grizzlies" (55).