Bermanis: Atlikušajās divās spēlēs varam krietni uzlabot sniegumu

"Labi, ka uzvarējām vakardienas spēli, un labi, ka uzvarējām arī norvēģus, jo nerādījām to labāko spēli šajos abos mačos," stāstīja aizsargs. "Rādījām labu sniegumu tikai pret somiem, bet tad mēs tomēr piekāpāmies. Atlikušajās divās spēlēs mēs vēl varam krietni uzlabot savu spēli."

Bergmanis, kurš devās laukumā četrās iepriekšējās Latvijas spēlēs, piektdien pirmo reizi turnīrā palika ārpus pieteikuma mačam un spēli vēroja no tribīnēm.

"Protams, gribējās būt laukumā," atklāja Bergmanis. "Vismaz, ja ne laukumā, tad uz soliņa kopā ar komandas biedriem, jo mačs bija tiešām aizraujošs un ticu, ka tāds tas bija arī no spēlētāju viedokļa. No tribīnēm izskatījās ļoti forši, bija patīkami arī izbaudīt spēli skatītāja lomā. Par to jāpateicas faniem, kuri mūs tiešām daudz atbalstīja."