Video ⟩ Teitums kaldina "Celtics" uzvaru; NBA Austrumu konferences fināla sērijā neizšķirts

"Celtics" uz soda metiena līnijas stājās 38 reizes, realizējot 32 metienus, tikmēr "Heat" izpildīja tikai 14 "sodiņus" un trāpīja astoņus no tiem.

Bostonai izdevās izcīnīt uzvaru par spīti tam, ka metieni no tālās distances nesekmējās - trāpīti tikai astoņi no 34 trīspunktniekiem, turpretī "Heat" realizēja 14 no 36 trejačiem.