Kas jauns futbolā? Runā Kreipāns: Līderu kvartets nezaudē un - jau aizbēg?

Latvijas "Optibet" futbola virslīgas čempionāta 15. kārtā visas līderu kvarteta komandas uzvarēja ar kopējo vārtu starpību 12:2 un vēl vairāk atrāvās no tuvākajiem sekotājiem - piekto vietu no ceturtās (FK "Auda" no "Riga FC") tagad šķir 13 punkti. "Audas" futbolistiem ir par vienu spēli mazāk, taču tik un tā izjaukt pirmo kvartetu vairs nav iespējams? Pat ja tā notiks, tad tas nenozīmē, ka tuvākie sekotāji nevar ietekmēt vietu sadalīšanu līderu četriniekā.