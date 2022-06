Portugāles futbolisti mača beigās panāk neizšķirtu pret Spāniju

Tikmēr C līgas ceturtajā grupā Bulgārija mājinieku lomā spēlēja neizšķirti ar Ziemeļmaķedoniju 1:1 (1:0), vispirms vārtus laukuma saimnieku labā Kirilam Despodovam, bet neizšķirtu panākot Milanam Ristovskim. Šajā pašā grupā pie pārliecinoša panākuma tika Gruzija, kas savā laukumā ar rezultātu 4:0 (2:0) pārspēja Gibraltāru.

Nāciju līgā grupu uzvarētājas nākamgad nopelna iespēju spēlēt augstākā grupā. Proti, komanda, kas uzvar kādā no C grupām, tiek pie iespējas startēt kādā no B grupām, savukārt B grupu uzvarētājas nākamgad spēkojas A grupās.