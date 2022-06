Kuram vajadzēja sist "pendeli" Latvijas - Andoras mačā?

Latvijas futbola vēsturē ar trim gūtiem vārtiem jeb "hat trick" vienā spēlē izcēlušies tikai pieci spēlētāji - Voldemārs Žins, Valdis Plade, Hugo Vītols, Fricis Kaņeps un divreiz to paveicis Ēriks Pētersons, kurš vienā mačā guva pat četrus vārtus.

Visi seši "hat trick" Latvijas izlases vēsturē piedzīvoti pagājušā gadsimta 20. un 30. gados (laika posmā no 1927. līdz 1937. gadam) spēlēs pret Lietuvas valstsvienību.

Lai arī daudzi Latvijas futbola fani cerēja uz Uldriķa "hat trick", vērts atgādināt, ka savulaik 11 metru soda sitienu štata vieta nebija uzticēta pat valstsvienības visu laiku labākajam vārtu guvējam Mārim Verpakovskim. Viņam karjerā tikai divi no 29 izlasē gūtajiem vārtiem ir realizēti ar "pendeli". Tolaik štata vieta soda sitienu izpildei bija Mihailam Zemļinskim, kurš 10 no 12 vārtu guvumiem realizēja no 11 metru atzīmes.