UEFA Nāciju līga: Nīderlande sakauj Beļģiju, Francija piekāpjas Dānijai

Līdz ar to A līgas ceturtajā grupā pie uzvarām ir tikušās Nīderlande un Polija, bet sakāves cieta Beļģija un Velsa.

Nāciju līgā grupu uzvarētājas nākamgad nopelna iespēju spēlēt augstākā grupā. Proti, komanda, kas uzvar kādā no C grupām, tiek pie iespējas startēt kādā no B grupām, savukārt B grupu uzvarētājas nākamgad spēkojas A grupās.