Čehijas futbolisti nenosargā uzvaru pār Spānijas izlasi

Jau ceturtajā minūtē mājiniekiem uzgavilēt lika Jakubs Pešeks, kurš pretuzbrukuma noslēgumā sita bumbu tukšo vārtos, panākdams 1:0 Čehijas izlases labā. Pirmā puslaika kompensācijas laika trešajā minūtē Pavlo Gavi pēc Rodri piespēles no soda laukuma panāca 1:1.

Portugāle vadību ieguva 15.minūtē, kad pēc Krištianu Ronaldu izpildītā brīvsitiena pirmais pie Gregora Kobela atsistās bumbas bija Viljams Karvaļu. 35.minūtē portugāļi sarāva Šveices aizsardzību un Ronaldu no 13 metriem trieca bumbu vārtos, bet četras minūtes vēlāk viņš uztvēra Kobela atsisto bumbu un no tuvas distances panāca 3:0.

Nāciju līgā grupu uzvarētājas nākamajā sezonā nopelna iespēju spēlēt augstākā grupā. Proti, komanda, kas uzvar kādā no C grupām, tiek pie iespējas startēt kādā no B grupām, savukārt B grupu uzvarētājas nākamajā sezonā spēkojas A grupās.