UEFA Nāciju līga: Dānija pārspēj Austriju, Francija un Horvātija cīnās neizšķirti

Mača 28.minūtē viesu komandu vadībā izvirzīja Pjērs Emils Hejbjergs, kurš netālu no vārtiem tika pie bumbas un no tuvas distances raidīja to vārtu apakšējā kreisajā stūrī.

Abas grupas cīņas noslēgušās neizšķirti. Vadībā grupā ar diviem punktiem divos mačos ir Islande. Pa punktam mačā ir Izraēlai un Albānijai, bet Krievija UEFA sankciju kara Ukrainā dēļ ir izslēgta no sacensībām un nokļūs C grupā.

Nāciju līgā grupu uzvarētājas nākamajā sezonā nopelna iespēju spēlēt augstākā grupā. Proti, komanda, kas uzvar kādā no C grupām, tiek pie iespējas startēt kādā no B grupām, savukārt B grupu uzvarētājas nākamajā sezonā spēkojas A grupās. C grupas vājākās komandas tiekas izslēgšanas cīņās, lai noskaidrotu divas vienības, kas izkritīs uz D līgu, vietā nākot tās divām spēcīgākajām vienībām.