Anglijas un Vācijas futbolisti cīnās neizšķirti; Keins pietuvojas Rūnija rekordam

Keins guva karjerā 50. vārtus Anglijas izlases sastāvā, aizvadot valstsvienībā 71. spēli. Viņš vairs tikai nedaudz atpaliek no rekordista Veina Rūnija, kurš 120 mačos guva 53 vārtus (spēlēja no 2003. līdz 2018. gadam).

Nāciju līgā grupu uzvarētājas nākamajā sezonā nopelna iespēju spēlēt augstākā grupā. Proti, komanda, kas uzvar kādā no C grupām, tiek pie iespējas startēt kādā no B grupām, savukārt B grupu uzvarētājas nākamajā sezonā spēkojas A grupās. C grupas vājākās komandas tiekas izslēgšanas cīņās, lai noskaidrotu divas vienības, kas izkritīs uz D līgu, vietā nākot tās divām spēcīgākajām vienībām.