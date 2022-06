Latvijas florbolisti pasaules čempionātā spēlēs vienā grupā ar Vāciju, Čehiju un Zviedriju

Pasaules čempionāts no 5. līdz 13. novembrim norisināsies Šveices pilsētās Cīrihē un Vintertūrā.

Latvija spēlēs B apakšgrupā kopā ar Vāciju, Čehiju un Zviedriju, A apakšgrupā cīnīsies Norvēģija, Slovākija, Šveice un Somija, C apakšgrupā spēkosies Kanāda, Igaunija, Taizeme un Singapūra, bet D apakšgrupā būs Polija, Dānija, Filipīnas un Austrālija.

Astoņas spēcīgākas komandas pēc Starptautiskās Florbola federācijas (IFF) ranga veido A un B apakšgrupas, bet pārējās - C un D apakšgrupas. Latvijas izlase bija iekļauta izlozes otrajā grozā un tās pretinieces finālturnīrā būs divas valstsvienības no pirmā groza un viena no otrā.