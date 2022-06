Izdota pirmā sporta audiogrāmata latviešu valodā - par Armandu Šķēli

Audiogrāmatas balss Mārtiņš Kļavenieks: "Latvijā šis projekts noteikti ir unikāls, jo audiogrāmatu kultūra nav plaši attīstīta. Tāpēc arī mūsu komandas kopīgais ceļš bija viens liels nezināmais, kas nu rezultējies gatavā produktā. Nenoliegšu, ka pirms grāmatas ieskaņošanas biju mēreni apjucis - kādā manierē to darīt? Kopēt Armandu, viņa runas stilu, intonācijas būtu pavisam muļķīgi. Tikpat muļķīgi būtu to lasīt savā ikdienas runas manierē. Beigu beigās rezultāts ir mana balss ar Armanda izteicieniem, ko trāpīgi fiksējis grāmatas autors Artūrs. Uztveriet to kā stāstnieku, kas redzējis visus šos notikumus, bet nav to tiešs dalībnieks. Jo tieši tā sajutos pats pēc tam, kad biju šo stāstu izdzīvojis pie mikrofona. Audiogrāmatas tapšanas laikā arī nonācām pie secinājuma, ka Armandu var pielīdzināt Astrīdas Lindgrēnas Lennebergas Emīlam - vienmēr jau nodoms ir labs, bet gala rezultāts ne katrā reizē ir tik viennozīmīgs. Neraugoties uz to, Armands ir īstena Latvijas rokzvaigzne šī termina visdažādākajās izpausmēs, tāpēc viņa stāsts ir saistošs. Ceru, ka jums patiks!"