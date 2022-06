Video un foto ⟩ Latvijas futbola izlase gūst vēsturisku panākumu

Latvijas futbolisti atbildēja ar vairākiem bīstamiem momentiem un vienā no epizodēm neizdevās nopelnīt 11 metru soda sitienu, kad soda laukumā krita Gutkovskis. Tomēr 19.minūtē Gutkovskis pārvēra pretinieka vārtsarga izsisto bumbu un pēc nonākšanas soda laukumā sita bumbu kreisajā vārtu stūrī - 1:1.

Otrā puslaika sākumā Nikolaesku tikai nedaudz sita garām vārtiem un arī turpinājumā mājinieki vairākas reizes apdraudēja Latvijas izlases vārtus. Otrā laukuma galā pēc viena no pretuzbrukumiem Uldriķis apspēlēja vairākus konkurentus un bumba nonāca pie Cigaņika, kurš no kreisās puses piespēlēja bumbu gar vārtiem, kur kāju pielika Gutkovskis - 3:1 mača 60.minūtē.

Dažas minūtes vēlāk pēc pretinieku sitiena Raivis Andris Jurkovskis ar galvu izsita bumbu prom no vārtu līnijas un neļāva Moldovai samazināt Latvijas izlases pārsvaru. Turpinoties mājinieku uzbrukumiem, pēc centrējuma Nikita Mocpans panāca 2:3.

Kad līdz pamatlaika beigām bija palikušas 15 minūtes, pēc Gutkovska tāla centrējuma Jānis Ikaunieks sita bumbu no gaisa un raidīja to tīklā - 4:2. Sešas minūtes pirms finālsvilpes pēc Dāvja Ikaunieka piespēles Alvis Jaunzems no tuvas distances sita bumbu pāri tukšiem vārtiem.