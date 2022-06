Mbapē izglābj Francijas izlasi no zaudējuma UEFA Nāciju līgā

Pirmie vārti tika gūti spēles 37.minūtē, kad Marko Arnautovičs soda laukuma meistarīgi apstrādāja bumbu un piespēlēja to Konrādam Laimeram, kurš to pāradresēja uz vārtu priekšu izskrējušajam Andrēsam Veimanam.

Nāciju līgā grupu uzvarētājas nākamajā sezonā nopelna iespēju spēlēt augstākā grupā. Proti, komanda, kas uzvar kādā no C grupām, tiek pie iespējas startēt kādā no B grupām, savukārt B grupu uzvarētājas nākamajā sezonā spēkojas A grupās. C grupas vājākās komandas tiekas izslēgšanas cīņās, lai noskaidrotu divas vienības, kas izkritīs uz D līgu, vietā nākot tās divām spēcīgākajām vienībām.