Video ⟩ "Varbūt par šiem vārdiem mani iesēdinās vai nogalinās." Bijušais Krievijas izlases futbolists atklāti par karu Ukrainā

Viņš atklāti runā par Krievijas iebrukumu Ukrainā, Krievijas komandu izslēgšanu no starptautiskajiem turnīriem un citiem tematiem. Savas karjeras laikā Deņisovs intervijas sniedza nelabprāt.

Pirmajās kara dienās (pilna mēroga iebrukums sākās 24. februārī) viņš ierakstījis videoziņu Putinam, kurā paudis, ka ir gatavs mesties ceļos, lai Krievijas prezidents izvestu karaspēku no Ukrainas un pārtrauktu karu. Taču neviens medijs šo video neesot publicējis. Viņš gan arī neprecizēja, par kuriem medijiem runā.

Viņš izvērsto karu nosauca par "katastrofu", sakot, ka pēc 24. februāra "biju pilnīgā šokā no notikušā, nevarēju normāli ēst un gulēt".

Deņisovs intervijā arī pauda savu viedokli par Krievijas sportistu izslēgšanu no starptautiskajām sacensībām. Viņš to nosauca par pareizu rīcību. "Tas ir jāpārtrauc - tas, kas tagad notiek. Un to var apturēt ar kaut ko tik skarbu pret mums," sacīja Deņisovs, kurš arī iestājās pret opozīcijas līdera Alekseja Navaļnija vajāšanu, kuram iepriekš pauda atbalstu.