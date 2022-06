NHL sola caurspīdīgu izmeklēšanu pret seksuālā vardarbībā apsūdzētajiem hokejistiem

"Es pieņemu, ka publiskosim informāciju, ja vien konfidencialitāte mums neliegs to darīt. Bet mēs centīsimies būt caurspīdīgi," Kanādas medijs "Sportsnet" citē Betmena izteikumus no preses konferences.

"NHL Spēlētāju asociācija ar mums sadarbojas līdz pat šai dienai, palīdzot un organizējot intervijas ar katru no spēlētājiem. Ceram, ka varēsim saņemt komentārus no katra šīs izlases spēlētāja. Sazinājāmies arī ar Kanādas Hokeja federāciju. Tā ka darbs turpinās," pauda NHL komisāra vietnieks Bils Deilijs.

"Mēs par to neko nezinājām līdz tiesas procesa sākumam. Un vēlreiz, kad veicam izmeklēšanu, mums ir apsūdzības no anonīmas cietušās puses pret astoņiem anonīmiem spēlētājiem - tā ir sarežģīta situācija. Bet pirms tam mēs par to neko nezinājām," pauda Betmens.