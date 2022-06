Video un audio ⟩ Latvijas hokejistiem vitāli trūkst "f*** you" attieksmes un vēlmes vienmēr būt labākajiem

R. Šremps: Jā, tā ir. Veidojam to kopā ar bijušo komandas biedru Deniju Sivrē. Tā nosaukums ir "Šrempa un Sivrē šovs". Veidojam to mediju apvienībai, kam pieder arī slavenais "hockeyfights.com" portāls. Tur ir daudz uzmanības un skatījumu. Izcili, ka varam baudīt tādu atbalstu. Jūs jau paši zināt, ka sākt veidot jaunu podkāstu bez auditorijas ir ļoti grūti. Mums sākums ir bijis lielisks. Ja veido to ar kādu, kas tev patīk kā cilvēks, tad ir viegli. Divi draugi sarunājas un citiem patīk tajā klausīties.

R. Šremps: Jā, protams! Bet tāda bija tā laika kultūra. Iedzer dažus aliņus un pārrunā spēli. Tagad čaļi profesionālā līmenī pēc spēles dzer proteīna kokteiļus, iet ledus vannās, atsildās. Viņi daudz vairāk iegulda sevī no šī aspekta. Tas ir mainījies. Spēles ziņā jau minētais ātrums. Tas notiek arī jaunatnes hokejā. Domāju, ka te liels nopelns ir individuālajiem treneriem. Mūsdienu spēlētājiem ir pieejami daudz plašāki resursi. No treneriem, līdz video un sociālajiem tīkliem. Kaut kas notiek NHL – pēc dažām minūtēm tas jau ir publicēts internetā video formā. Tā ir informācija. Kāds augstā līmenī izpilda „slimāko” triku un jau uzreiz pēc tam visi to var apskatīt. Tās ir izklaidējoši, bet arī informējoši. Mēs visi no tā varam mācīties. Kā kāds apspēlē aizsargu, ieiet zonā vai kā Aleksandrs Ovečkins izpilda savu slaveno metienu, neapturot ripu. Spēle no tā ļoti iegūst. Teiktu, ka tas izteikti noticis pēdējos 15 gados. Kopš laika, kad mūsu dzīvē ienāca sociālie tīkli. Šo ietekmi redzu jaunajos spēlētājos. Tik daudz jauno hokejistu jau 12, 13, 14 gados ir tik meistarīgi! Daži no viņiem jau 13 gados ir meistarīgāki par vairākiem komandas biediem, ar kuriem kopā spēlēju NHL. Viņi var izdarīt ar ripu to, ko toreiz nevarēja izdarīt profesionāļi. Tas ir apbrīnojami. Šodienas hokeja ir pilnīgi cita spēle.