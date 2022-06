Video ⟩ Kas jauns futbolā? Runā Kreipāns: Jaunas sejas, jaunas cerības...

Tamazs jau ir izteicies, ka vairāki spēlētāji būt prom (jau ir prom Gordeičuks, vārtsargs Radovičs, Kurtišs, Hvoiņickis, Tkačuks un Tīdenbergs) un ka vairāki nāks klāt. Vai viņš riskēs sezonas vidū un Eiropas kausu izcīņas priekšvakarā veikt kardinālu pārbūvi? Risks var arī neatmaksāties. Skaidrs, ka līdz ar Mārtiņa Ķigura savainojumu bija nepieciešams pastiprinājums centra pussarga pozīcijā un tāds tika atrasts Slovēnijā – divkārtējais valsts čempions un kausa ieguvējs no Ļubļanas "Olimpija" Niks Kapuns. Plus vēl Pertijam labi zināmais (kopīgs darbs Valmierā) Aleksejs Grjaznovs (šosezon 8 spēles Erevānas "Noah rindās) un Gļebs Kļuškins no FK "Metta".