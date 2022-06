Ostapenko cieš zaudējumu Īstbornas "WTA 500" turnīra vienspēļu finālā

Otro setu Latvijas tenisiste sāka ar uzvarētu savas serves geimu, ar to pašu atbildot arī čehietei.

Trešajā geimā Kvitova vēlreiz uzvarēja geimu, servējot Ostapenko, bet ceturtais izvērtās par garāko spēlē. Geims ilga 20 izspēles, un Ostapenko tajā bija piecas breikbumbas, nevienu no tām neizmantojot, - 3-1 čehietes labā.

Viņa bija labāka arī visos pārējos galvenajos statistikas rādītājos, realizējot trīs no 11 breikbumbām un nevienā no pieciem gadījumiem neļaujot to izdarīt Ostapenko.