Kravčenoka/Valkenhorsta iekļūst "King of the Court" pusfinālā

Pirmās ar desmit punktiem bija amerikānietes Korina Kvigla un Sāra Šermerhorna, bet no cīņas par galveno balvu izstājās nīderlandietes Emma Pīrsma un Meksime van Drīla, kuras sakrāja divus punktus.

Jau ziņots, ka vīriešu turnīrā Latvijas pludmales volejbolisti Aleksandrs Samoilovs un Jānis Šmēdiņš sestdien nespēja uzreiz iekļūt "King of the Court" sacensību pusfinālā un cīņu par pusfinālu sestdienas vakarā turpinās "play-off" mačā.

"King of the Court" turnīra formāts ir pavisam atšķirīgs no ierastās izspēles kārtības pludmales volejbola turnīros. Sacensības sākas ar kvalifikāciju, seko grupu turnīrs, pusfināli ar desmit komandu līdzdalību un piecu komandu fināls.