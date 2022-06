Kravčenoka/Valkenhorsta neiekļūst "King of the Court" finālā

Vīriešu turnīrā Latvijas pludmales volejbolisti Aleksandrs Samoilovs un Jānis Šmēdiņš sestdien nespēja iekļūt "King of the Court" sacensību pusfinālā noslēdza turnīru dalītā 11. vietā.

"King of the Court" turnīra formāts ir pavisam atšķirīgs no ierastās izspēles kārtības pludmales volejbola turnīros. Sacensības sākas ar kvalifikāciju, seko grupu turnīrs, pusfināli ar desmit komandu līdzdalību un piecu komandu fināls.