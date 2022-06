Latvija - Serbija. Par pirmo vietu grupā

Latvijas izlasei uzvara šajā mačā vismaz ar divu punktu starpību garantētu 1. vietu grupā, neatkarīgi no pēdējā mača rezultāta. Ja Slovākijas izlase jau pirms pēdējās kārtas būs zaudējusi izredzes izkļūt no 4. vietas (ja izbraukumā zaudēs Beļģijai vai uzvarēs ar mazāk nekā 26 punktu starpību), 3. jūlija spēle Slovākija – Latvija vairs neietekmēs Lukas Banki vadītās komandas bilanci sacensību otrajā posmā (sakarā ar Baltkrievijas un Krievijas komandu izslēgšanu no turnīra, divās otrā posma grupās tabulā vērā tiks ņemti tikai rezultāti savstarpējās spēlēs starp komandām, kuras pirmajā posmā savās grupās būs ieņēmušas pirmās trīs vietas).