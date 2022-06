Karolīna Plīškova negaidīti zaudē Vimbldonas otrajā kārtā

Trešajā kārtā iekļuva turnīra ceturtā rakete spāniete Paula Badosa, kura ar 6-3, 6-2 apspēlēja beļģieti Irinu Baru, čehiete Petra Kvitova, (WTA 26.), kura ar 6-1, 7-6 (7:5) pieveica Anu Bogdanu no Rumānijas (WTA 111.), Elīze Mertensa no Beļģijas (WTA 31.), kura ar 3-6, 7-6 (7:5) 7-5 apspēlēja pasaules ranga 100.numuru no Ungārijas Pannu Udvardi, un kazahstāniete Jeļena Ribakina (WTA 23.), kura ar 6-4, 7-6 (7:5) pieveica kanādieti Bjanku Andresku (WTA 56.).