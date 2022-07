Avoti: futbola superzvaigzne Ronaldu grib pamest Mančestras "United"

37 gadus vecais Portugāles uzbrucējs pagājušajā vasarā atgriezās "Old Trafford" stadionā no Turīnas "Juventus", taču, neskatoties uz to, ka viņš pagājušajā sezonā bija "United" labākais vārtu guvējs un trešais šajā rādītājā premjerlīgā, sezona kopumā sagādāja vilšanos.