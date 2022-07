Kas jauns futbolā? Runā Kreipāns: Visas sērijas reiz beidzas…

Eiropas kausu izcīņā valmierieši iesaistīsies ar kvalifikācijas 2. kārtu un tuvāko divu nedēļu laikā viņiem būs tikai divas spēles, toties jau pirmā no tām - 10. jūlijā "Skonto" stadionā Latvijas kausa izcīņas astotdaļfinālā pret "Riga FC"! No vienas puses - ir labi, ka pauze, no otras - komanda tiek izsista no spēļu ritma. Kas ir labāk un kas sliktāk - to rādīs laiks, un spēle 10. jūnijā vēl nebūs tam rādītājs, kaut gan līdz tai kopš zaudējuma "Spartakam" būs pagājusi vairāk nekā nedēļa.