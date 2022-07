Video ⟩ Dobrecovs: Bija troksnis un līksmība

"Mēs jebkurā gadījumā nevarējām būt zaudētāji. Ja nu vienīgi, piekāpjoties ar, piemēram, 0:8. Arī, zaudējot ar 0:1 vai 0:2, mēs laukumu pamestu kā uzvarētāji," stāsta Dobrecovs, piebilstot, ka viena no galvenajām izteiktajām domām bija, ka nav jādomā par to, kas notiek apkārt - tribīnēs, jādomā tikai par to, kas norisinās laukumā.